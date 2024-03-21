Спецслужби Данії попередили про зростання терористичної загрози

Спецслужби Данії вважають, що рівень терористичної загрози для Данії підвищився у зв’язку з акціями зі спаленням Корану, що відбулися минулого року.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Данська служба з безпеки та розвідки (PET) оцінює потенційні загрози для країни на 4 з 5, але при цьому зазначила, що ризики у межах 4-го рівня підвищилися.

Одним з факторів називають акції зі спалюванням Корану у Данії та Швеції, які розлютили багатьох людей у мусульманських країнах. У грудні в Данії ухвалили закон, який забороняє такі форми вираження думки.

Це також війна між Ізраїлем і ХАМАС, що "містить потенціал для радикалізації" і потенційно може підштовхнути якихось осіб на певні дії у Данії, у тому числі у формі терактів.

Сусідня Швеція раніше підвищила рівень терористичної загрози до другого найвищого.

На початку березня у Швеції затримали чотирьох підозрюваних у зв’язках з ІДІЛ. Згодом у Німеччині заарештували двох ймовірних ісламістів, які могли планувати напад з вогнепальною зброєю на парламент Швеції.