У Швеції затримали чотирьох людей через можливий зв’язок з ІДІЛ

Поліція безпеки Швеції (Säpo) вдень 7 березня затримала чотирьох людей у комуні Тиреше, що на південь від Стокгольма, за підозрою в підготовці терористичних злочинів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Операція Säpo почалась близько 14:00 за місцевим часом, коли місцеві жителі почули вибух в одному з будинків.

Правоохоронці пізніше повідомили, що чотирьох людей, яких підозрюють у підготовці до терористичних злочинів і серйозних злочинах, пов'язаних зі зброєю. Справа стосується насильницького ісламістського екстремізму, а також зв'язків із серйозною організованою злочинністю.

"Це особи, в яких ми вбачаємо зв'язки із серйозними злочинами у Швеції, а також міжнародні зв'язки з терористичним угрупованням "Ісламська держава", – додав речник Säpo Фредрік Хультгрен-Фріберг.

У Säpo відмовились вдаватися в подробиці щодо того, в чому полягають підозри.

За словами міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера, операція в Тиреше свідчить про те, що в країні існує терористична загроза.

Нагадаємо, що минулого року Швеція підвищила рівень терористичної загрози через напругу, спричинену акціями зі спаленням Корану. Пізніше шведська Служба безпеки підтвердила, що загрози для країни ще більше зросли.