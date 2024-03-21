Спецслужбы Дании предупредили о росте террористической угрозы

Спецслужбы Дании считают, что уровень террористической угрозы для страны повысился в связи с акциями с сожжением Корана, которые происходили в течение прошлого года.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Датская служба по безопасности и разведке (PET) оценивает потенциальные угрозы для страны на 4 из 5, но при этом отметила, что риски в пределах 4-го уровня повысились.

Одним из факторов называют акции с сожжением Корана в Дании и Швеции, которые разозлили многих людей в мусульманских странах. В декабре в Дании приняли закон, запрещающий такие формы выражения мнения.

Это также война между Израилем и ХАМАС, что "содержит потенциал для радикализации" и потенциально может подтолкнуть каких-то лиц на определенные действия в Дании, в том числе в форме терактов.

Соседняя Швеция ранее повысила уровень террористической угрозы до второго самого высокого.

В начале марта в Швеции задержали четырех подозреваемых в связях с ИГИЛ. Впоследствии в Германии арестовали двух вероятных исламистов, которые могли планировать нападение с огнестрельным оружием на парламент Швеции.