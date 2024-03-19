У Німеччині затримали ймовірних ісламістів за підготовку атаки на парламент Швеції

У німецькій землі Тюрингії заарештували двох ймовірних ісламістів за нібито планування нападу з вогнепальною зброєю на парламент Швеції.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", інформує видання Spiegel.

Генеральний прокурор Єнс Роммель заарештував двох підозрюваних прихильників терористичної організації "Ісламська держава – провінція Хорасан" (ISPK).

Арешт провели вранці у вівторок силами спецпризначенців у місті Гера. За інформацією видання, підозрювані є громадянами Афганістану.

Один з підозрюваних, 30-річний Ібрагім М.-Г., як повідомляють, приєднався до ISPK минулого року. Його ймовірний спільник, 23-річний Рамін Н., звинувачений у підтримці терористичної організації.

Пізніше у вівторок підозрювані будуть доставлені до Карлсруе і постануть перед слідчим суддею Федерального суду.

Серед іншого, підозрювані планували здійснити напад із застосуванням вогнепальної зброї на поліцейських та інших осіб у шведському парламенті в Стокгольмі. Приводом для цього, вочевидь, стало спалення Коранів у Швеції.

За даними федеральної прокуратури, ці двоє конкретно готувалися в тісній співпраці з офіційними членами ISPK. Вони досліджували місцеві умови навколо можливого місця злочину в інтернеті і зробили кілька невдалих спроб придбати зброю.

Минулого року між Швецією та мусульманськими країнами спалахнула напруженість після кількох протестів, пов’язаних із публічним оскверненням Корану. Гостро на це реагувала Туреччина, яка гальмувала вступ Швеції до НАТО.

На цьому тлі Швеція посилила прикордонний контроль, а також підвищила рівень терористичної загрози.