Бельгія підтримує пропозицію віддати прибутки від росактивів на зброю для України

Прем'єр Бельгії Александр Де Кроо в четвер привітав пропозицію Європейського Союзу використати мільярди євро прибутку від заморожених російських фінансових активів на закупівлю зброї для України.

Про це він розповів у інтерв'ю агентству Reuters, пише "Європейська правда".

Цього тижня Європейська комісія запропонувала перераховувати близько 90% від прибутків, отриманих із заморожених активів РФ, на закупівлю зброї Києву. Активи заморожені центральними депозитаріями ЄС, переважно бельгійським Euroclear.

"Це хороша пропозиція… Я думаю, що це розумний спосіб зробити це. Я думаю, що ідея спрямувати це переважно на закупівлю озброєнь має цілковитий сенс", – прокоментував де Кроо в інтерв'ю агентству.

Глава уряду Бельгії зазначив, що поки що чув "лише позитивні коментарі" від інших лідерів щодо цієї пропозиції.

Лідери 27 країн ЄС обговорять цю пропозицію на саміті в четвер, однак навряд чи ухвалять остаточне рішення.

Згідно з пропозицією комісії, 90% прибутку буде спрямовано через фонд Європейського фонду миру на закупівлю зброї для України. Решта буде використана на відновлення та реконструкцію.