Саммит ЕС согласовал работу над планом использования доходов от росактивов на оружие Украине

Саммит глав государств и правительств ЕС в четверг договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка для вооружения Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В выводах саммита, опубликованных Европейским советом, отмечено, что лидеры рассмотрели прогресс относительно следующих конкретных шагов "о направлении чрезвычайных доходов от иммобилизованных активов России на благо Украины, включая возможность финансирования военной поддержки".

Саммит предложил Совету ЕС продолжить работу над недавними предложениями верховного представителя и Еврокомиссии.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в среду выдвинул план перенаправления процентов, заработанных на замороженных российских активах, в Украину. Согласно плану, 90% средств должны пойти в фонд, который используют для покрытия стоимости оружия для Украины.

"Я рада, что лидеры одобрили наше предложение по использованию чрезвычайных доходов от иммобилизованных российских активов. Это обеспечит финансирование военного оборудования для Украины", – заявила после саммита глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита.

Она отметила, что "мы можем рассчитывать на получение около 3 миллиардов евро в 2024 году и аналогичных сумм в последующие годы".

Предложение комиссии является проблематичным для таких нейтральных стран ЕС, как Австрия. Австрийский канцлер Карл Негаммер, прибыв на саммит, заявил, что Вена выступает против идеи использования средств на финансирование оружия.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Бельгии Александр Де Кроо поддержали идею об использовании доходов от российских активов для военной помощи Украине.