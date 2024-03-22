Інспектор Бундесверу проти заморожування війни в Україні

Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр застеріг від заморожування війни РФ проти України.

Про це він заявив в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Нинішня воєнна ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ані можливим, ані бажаним", – заявив він.

За словами німецького військового, навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.

Крім того, нагадав Броєр, "заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін".

Приводом для обговорення цієї теми стали заяви Мютценіха під час дебатів у Бундестазі минулого тижня. "Чи не настав час, щоб ми не тільки поговорили про те, як вести війну, але й подумали про те, як ми можемо заморозити війну і закінчити її пізніше?" – запитав Мютценіх.

Політики з лав коаліції – "вільні демократи" та "Зелені" – різко критикували його слова. Але співголова СДПН Ларс Клінгбайль виступив на захист Мютценіха. Він сказав, що ні Мютценіх, ні канцлер Олаф Шольц, ні СДПН як партія не виступають за заморозку війни, яку проти України веде РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус дистанціювався від заяв Мютценіха про заморожування війни в Україні.