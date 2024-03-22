Инспектор Бундесвера против замораживания войны в Украине

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер предостерег от замораживания войны РФ против Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию Funke Mediengruppe, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нынешняя военная ситуация в Украине не позволяет считать замораживание войны ни возможным, ни желательным", – заявил он.

По словам немецкого военного, вряд ли в мире найдется замороженный конфликт, который не разгорелся бы снова.

Кроме того, напомнил Бройер, "замораживание войны предполагает согласие с этим обеих сторон".

Поводом для обсуждения стали заявления Мютцениха во время дебатов в Бундестаге на прошлой неделе. "Не пришло ли время, чтобы мы не только поговорили о том, как вести войну, но и подумали о том, как мы можем заморозить войну и закончить ее позже?" – спросил Мютцених.

Политики из рядов коалиции – "свободные демократы" и "Зеленые" – резко критиковали его слова. Но сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль выступил в защиту Мютцениха. Он сказал, что ни Мютцених, ни канцлер Олаф Шольц, ни СДПГ как партия не выступают за заморозку войны, которую против Украины ведет РФ.

Министр обороны Германии Борис Писториус дистанцировался от заявлений Мютцениха о замораживании войны в Украине.