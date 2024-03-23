У Словаччині проходить перший тур президентських виборів

У Словаччині почалося голосування у першому турі президентських виборів, шанси на перемогу є і в підтриманого прем’єром чинного спікера Петера Пеллегріні, і в опозиційного прозахідного кандидата Івана Корчока.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Виборчі дільниці в країні відкрилися з 7 години ранку, всього їх майже шість тисяч. Голосувати можна буде до 22:00.

До відкриття перших дільниць поліція не зафіксувала будь-яких інцидентів.

Словацькі виборці обирають між 11 кандидатами у президенти, з яких ключовими конкурентами є чинний спікер Петер Пеллегріні та опозиційний кандидат Іван Корчок, колишній міністр закордонних справ.

Корчок вже поділився фото свого голосування на виборах разом із дружиною.

TASR

На початку виборчих перегонів перемога Пеллегріні виглядала безальтернативною, проте останні опитування свідчать, що Іван Корчок має шанси на перемогу у першому турі, але у другому турі переміг би Пеллегріні.

Перемога Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо, дозволила би йому консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана.

У разі перемоги Пеллегріні доведеться скласти повноваження лідера його партії "Голос". За такого сценарію існує велика ймовірність, що ця партія просто зіллється з партією Роберта Фіцо Smer-SD, і тоді Фіцо впритул наблизиться до повного контролю над парламентською більшістю.

Детально про це – у статті Юрія Панченка Фіцо за крок до монопольної влади: чим важливі президентські вибори у Словаччині.



