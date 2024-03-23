В Словакии проходит первый тур президентских выборов

В Словакии началось голосование в первом туре президентских выборов, шансы на победу есть и у поддержанного премьером действующего спикера Петера Пеллегрини, и у оппозиционного прозападного кандидата Ивана Корчока.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Избирательные участки в стране открылись с 7 часов утра, всего их почти шесть тысяч. Голосовать можно будет до 22:00.

До открытия первых участков полиция не зафиксировала каких-либо инцидентов.

Словацкие избиратели выбирают между 11 кандидатами в президенты, из которых ключевыми конкурентами являются действующий спикер Петер Пеллегрини и оппозиционный кандидат Иван Корчок, бывший министр иностранных дел.

Корчок уже поделился фото своего голосования на выборах вместе с женой.

TASR

В начале избирательной гонки победа Пеллегрини выглядела безальтернативной, однако последние опросы свидетельствуют, что Иван Корчок имеет шансы на победу в первом туре, но во втором туре победил бы Пеллегрини.

Победа Пеллегрини, коалиционного партнера антиукраинского премьера Роберта Фицо, позволила бы ему консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.

В случае победы Пеллегрини придется сложить полномочия лидера его партии "Голос". При таком сценарии существует большая вероятность, что эта партия просто сольется с партией Роберта Фицо Smer-SD, и тогда Фицо вплотную приблизится к полному контролю над парламентским большинством.

Подробно об этом – в статье Юрия Панченко Фицо в шаге к монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии.