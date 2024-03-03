Президентські вибори у Словаччині: кандидат від опозиції перемає в першому турі

Опитування прогнозують найвищі результати у першому турі майбутніх президентських виборах у Словаччині опозиційному кандидату Івану Корчоку.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Aktuality.

Згідно з опитуванням від агентства MEDIAN SK, Корчок переміг би в першому турі президентських виборів, отримавши 36% голосів. Лідер коаліційної партії "Голос", спікер парламенту Петер Пеллегріні посів би друге місце з 32,7%.

Втім, як свідчить дослідження, Пеллегріні виграв би у другому турі, набравши 51,7% голосів. Водночас Корчок посів би друге місце з 48,3% голосів.

За даними опитування, Штефан Гарабін (11,2%) посів би третє місце в першому турі виборів. Далі йшли б Ігор Матович (4,9%) та Ян Кубіш (3,2%).

Опитування проводилося за репрезентативною вибіркою з 1 214 респондентів з 23 по 27 лютого 2024 року.

Перший тур президентських виборів відбудеться в суботу, 23 березня. Можливий другий тур відбудеться 6 квітня. Термін повноважень президента Зузани Чапутової закінчується 15 червня 2024 року. Вона більше не балотуватиметься.

Раніше Пеллегріні, як і очікувалося, офіційно висунув свою кандидатуру на посаду президента Словацької Республіки.

Перед цим опитування прогнозували найвищі результати на майбутніх президентських виборах у Словаччині лідеру коаліційної партії "Голос", спікеру парламенту Петеру Пеллегріні.

18 січня у понад двадцяти містах країни вп’яте пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у Братиславі зібралися близько 26 тисяч людей.

"ЄвроПравда" раніше пояснювала, що перемога Пеллегріні на виборах вигідна для Фіцо насамперед тому, що це спростить для нього поглинання партії "Голос". Читайте детальніше у статті: Хто стане наступним президентом Словаччини.