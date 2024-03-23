США виділили $228 млн на військову допомогу країнам Балтії

Конгрес США ухвалив законопроєкт, який передбачає надання військової та оборонної допомоги Естонії, Латвії та Литві на загальну суму 228 мільйонів доларів цього року в межах Балтійської ініціативи безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Військова допомога трьом балтійським країнам передбачена в законодавстві про фінансування уряду США, яке в суботу схвалили у Конгресі Сполучених Штатів.

У своїй заяві міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що підтримка з боку США значно допомогла Естонії, Латвії та Литві прискорити реалізацію кількох проєктів з розвитку військової інфраструктури й потенціалу.

За його словами, хороша новина полягає в тому, що підтримка балтійських країн з боку Вашингтона цього разу дещо вища, ніж минулого року.

"Це (фінансова допомога) надсилає чіткий сигнал про те, що США, найбільший союзник в межах НАТО, віддані безпеці та стабільності нашого регіону", – сказав Певкур.

Створена в 2020 році Балтійська ініціатива безпеки (BSI) – це проєкт, за допомогою якого міністерство оборони США підтримує розвиток військового потенціалу та оперативної сумісності збройних сил Естонії, Латвії і Литви.

Основна увага американського фінансування зосереджена на розвитку ППО, морських та сухопутних військ у країнах Балтії, повідомило Міноборони Естонії.

У грудні 2023 року США та країни Балтії погодили п'ятирічну дорожню карту оборонної співпраці.

У ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів – за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.

Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.