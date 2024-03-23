США выделили $228 млн на военную помощь странам Балтии

Конгресс США принял законопроект, который предусматривает предоставление военной и оборонной помощи Эстонии, Латвии и Литве на общую сумму 228 миллионов долларов в этом году в рамках Балтийской инициативы безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Военная помощь трем балтийским странам предусмотрена в законодательстве о финансировании правительства США, которое в субботу одобрили в Конгрессе Соединенных Штатов.

В своем заявлении министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что поддержка со стороны США значительно помогла Эстонии, Латвии и Литве ускорить реализацию нескольких проектов по развитию военной инфраструктуры и потенциала.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что поддержка балтийских стран со стороны Вашингтона на этот раз несколько выше, чем в прошлом году.

"Это (финансовая помощь) посылает четкий сигнал о том, что США, крупнейший союзник в рамках НАТО, привержены безопасности и стабильности нашего региона", – сказал Певкур.

Созданная в 2020 году Балтийская инициатива безопасности (BSI) – это проект, с помощью которого министерство обороны США поддерживает развитие военного потенциала и оперативной совместимости вооруженных сил Эстонии, Латвии и Литвы.

Основное внимание американского финансирования сосредоточено на развитии ПВО, морских и сухопутных войск в странах Балтии, сообщило Минобороны Эстонии.

В декабре 2023 года США и страны Балтии согласовали пятилетнюю дорожную карту оборонного сотрудничества.

В утренние часы субботы Сенат Конгресса США утвердил многострадальный бюджет объемом 1,2 трлн долларов – через несколько часов после того, как формально деньги на функционирование правительства закончились.

Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.