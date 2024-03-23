Європейські ультраправі на зустрічі в Італії виступили проти переобрання фон дер Ляєн

Європейські ультраправі партії зустрілись у суботу в столиці Італії, натхненні опитуваннями, що свідчать про те, що націоналістичні та ультраправі партії, ймовірно, збільшать кількість мандатів на виборах до Європарламенту в червні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На зустрічі в Римі вони пообіцяли обмежити імміграцію на континент та виступили проти другого п'ятирічного терміну президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен, яка виступила на мітингу по відеозв'язку, насміхалася над прем'єркою Італії Джорджією Мелоні, яка також представляє праві сили, припускаючи, що вона підтримає президентку Єврокомісії.

"Джорджіє... ти підтримаєш другий термін фон дер Ляєн, чи ні? Я вважаю, що так. І таким чином ти сприятимеш погіршенню політики, від якої так страждають європейці", – сказала вона, зазначивши, що партнер Мелоні по урядовій коаліції Маттео Сальвіні та лідер ультраправої партії "Ліга" виступить проти цього.

На зустрічі ультраправої групи "Ідентичність і демократія" (ID) були присутні делегації італійської "Ліги", французького "Національного об'єднання" (RN), австрійської Партії свободи (FPO), португальської Chega! та бельгійської Vlaams Belang.

"Країна, яка не захищає свої кордони, Євросоюз.., яка не захищає свої кордони, вчиняє вбивство проти свого народу", – заявив на зустрічі Сальвіні.

Наразі група ID є шостою за чисельністю в Європарламенті, але за останніми даними опитувань вона посідає четверте місце. Партія Мелоні "Брати Італії" є частиною групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR).

Раніше правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як своєї кандидатки на посаду президента Єврокомісії.

У лютому Європейська народна партія визначила фон дер Ляєн своєю єдиною кандидаткою на посаду президента Єврокомісії.

Очікується, що її кандидатуру на виборах очільника виконавчого органу ЄС підтримає більшість країн-членів.