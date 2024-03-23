Европейские ультраправые на встрече в Италии выступили против переизбрания фон дер Ляйен

Европейские ультраправые партии встретились в субботу в столице Италии, вдохновленные опросами, свидетельствующими о том, что националистические и ультраправые партии, вероятно, увеличат количество мандатов на выборах в Европарламент в июне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

На встрече в Риме они пообещали ограничить иммиграцию на континент и выступили против второго пятилетнего срока президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен, которая выступила на митинге по видеосвязи, насмехалась над премьером Италии Джорджией Мелони, которая также представляет правые силы, предполагая, что она поддержит президента Еврокомиссии.

"Джорджия... ты поддержишь второй срок фон дер Ляйен, или нет? Я считаю, что да. И таким образом ты будешь способствовать ухудшению политики, от которой так страдают европейцы", – сказала она, отметив, что партнер Мелони по правительственной коалиции Маттео Сальвини и лидер ультраправой партии "Лига" выступит против этого.

На встрече ультраправой группы "Идентичность и демократия" (ID) присутствовали делегации итальянской "Лиги", французского "Национального объединения" (RN), австрийской Партии свободы (FPO), португальской Chega! и бельгийской Vlaams Belang.

"Страна, которая не защищает свои границы, Евросоюз, которая не защищает свои границы, совершает убийство против своего народа", – заявил на встрече Сальвини.

Сейчас группа ID является шестой по численности в Европарламенте, но по последним данным опросов она занимает четвертое место. Партия Мелони "Братья Италии" является частью группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR).

Ранее правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен в качестве своего кандидата на пост президента Еврокомиссии.

В феврале Европейская народная партия определила фон дер Ляйен своим единственным кандидатом на пост президента Еврокомиссии.

Ожидается, что ее кандидатуру на выборах главы исполнительного органа ЕС поддержит большинство стран-членов.