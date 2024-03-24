Експрем’єрка Британії: Я не була певною, що Трамп робитиме із НАТО

Колишня очільниця уряду Великої Британії Тереза Мей поділилась деталями свого спілкування з експрезидентом США Дональдом Трампом, під час якого вона намагалась переконати його зберегти зобов’язання Сполучених Штатів перед Альянсом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Мей розповіла групі прихильників Консервативної партії в Мілтон-Кейнсі, її слова наводить видання Politico.

Ексглава британського уряду пригадала, що стала першою світовою лідеркою, яка приїхала до Дональда Трампа після його інавгурації. "І я поїхала з чіткою метою переконати його взяти на себе зобов'язання щодо НАТО через те, що він говорив під час своєї президентської кампанії", – сказала вона.

Та коли дійшло до пресконференції, Мей не була певною у тому, чи вдалось їй переконати Трампа.

"Але після приватної розмови з ним, коли ми пішли на пресконференцію, я не була впевнена, що він збирається сказати… На щастя, він підтвердив свою відданість НАТО", – розповіла колишня прем’єрка.

За останні кілька тижнів лідер республіканців і його головні помічники надсилали змішані повідомлення стосовно НАТО. Тож, за словами Мей, нині у союзників у разі перемоги Трампа виникають ті самі запитання, що й за попередньої його каденції.

"Він говорив суперечливі речі про НАТО. Але саме в цій непередбачуваності, на мою думку, і полягає складність", – поділилась експрем’єрка Британії.

Трамп давно звинувачує європейські країни в тому, що вони не досягли мети витрачати щонайменше 2% ВВП на оборону. Очікується, що до третини з 32 країн-членів НАТО не виконають свою обіцянку довести витрати на оборону до цього рівня до кінця цього року.

"Слово, яке я завжди використовую про Дональда Трампа – непередбачуваний", – сказала Мей. "Іноді я думаю, що його адміністрація була трохи здивована, коли раптом прокинулася від твіту, в якому повідомлялося про те, що відбувається, про зміну політики. І в цей момент союзникам ще важче", – додала вона.

Останні заяви Трампа щодо НАТО, у яких він поставив під сумнів захист союзників, викликали неабиякий резонанс.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у цьому зв’язку попросив Трампа не підривати систему стримування.

Детально про те, як заяви Трампа змінили ситуацію в НАТО, дивіться у відеопоясненні "Європейської правди".