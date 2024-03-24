Экс-премьер Британии: Я не была уверена, что Трамп будет делать с НАТО

Бывшая глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась деталями своего общения с экс-президентом США Дональдом Трампом, во время которого она пыталась убедить его сохранить обязательства Соединенных Штатов перед Альянсом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Мэй рассказала группе сторонников Консервативной партии в Милтон-Кейнсе, ее слова приводит издание Politico.

Экс-глава британского правительства вспомнила, что стала первым мировым лидером, которая приехала к Дональду Трампу после его инаугурации. "И я поехала с четкой целью убедить его взять на себя обязательства по НАТО из-за того, что он говорил во время своей президентской кампании", – сказала она.

Но когда дошло до пресс-конференции, Мэй не была уверена в том, удалось ли ей убедить Трампа.

"Но после частного разговора с ним, когда мы пошли на пресс-конференцию, я не была уверена, что он собирается сказать... К счастью, он подтвердил свою преданность НАТО", – рассказала бывший премьер.

За последние несколько недель лидер республиканцев и его главные помощники присылали смешанные сообщения относительно НАТО. Поэтому, по словам Мэй, сейчас у союзников в случае победы Трампа возникают те же вопросы, что и при предыдущей его каденции.

"Он говорил противоречивые вещи о НАТО. Но именно в этой непредсказуемости, по моему мнению, и заключается сложность", – поделилась экс-премьер Британии.

Трамп давно обвиняет европейские страны в том, что они не достигли цели тратить не менее 2% ВВП на оборону. Ожидается, что до трети из 32 стран-членов НАТО не выполнят свое обещание довести расходы на оборону до этого уровня до конца этого года.

"Слово, которое я всегда использую о Дональде Трампе – непредсказуемый", – сказала Мэй. "Иногда я думаю, что его администрация была немного удивлена, когда вдруг проснулась от твита, в котором сообщалось о происходящем, об изменении политики. И в этот момент союзникам еще труднее", – добавила она.

Последние заявления Трампа по НАТО, в которых он поставил под сомнение защиту союзников, вызвали большой резонанс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в этой связи попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".