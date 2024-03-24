В Ірландії визначили ім’я наступного прем'єра: буде наймолодшим в історії

Наступним і наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії стане Саймон Гарріс – боротьба за лідерство в його партії Fine Gael ("Фіне Гел") завершилася у неділю без висунення інших кандидатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

37-річний Гарріс, який наразі є міністром вищої освіти Ірландії, був єдиним кандидатом на посаду лідера партії "Фіне Гел". Висування кандидатів завершилося о 13:00 за місцевим часом у неділю.

Гарріс має замінити на посту Лео Варадкара, який несподівано оголосив у середу, що йде у відставку з посади лідера "Фіне Гел" і прем'єр-міністра Ірландії.

Гарріс був фаворитом перегонів за лідерство у партії з самого початку, і багато хто підтримував політика ще до того, як розпочалося висування кандидатів.

У п'ятницю Гарріс сказав, що він "приголомшений і зворушений" підтримкою, яку отримав за останні кілька днів.

Багато хто вважає Гарріса хорошим комунікатором, особливо в соціальних мережах. Один з опонентів у парламенті якось назвав Гарріса "TikTok-прем’єром".

На початку пандемії коронавірусу Гарріс обіймав кілька міністерських посад, у тому числі міністра охорони здоров’я.

Незважаючи на те, що його роботу з подолання ковідної кризи оцінили високо, йому довелося вибачитися, коли він помилково сказав, що до Covid-19 було 18 інших коронавірусів.

Гарріс, як очікують, буде офіційно обраний наймолодшим прем’єр-міністром Ірландії на наступному засіданні парламенту 9 квітня.

Нагадаємо, 20 березня чинний глава уряду Ірландії Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.

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