В Ірландії визначили ім’я наступного прем'єра: буде наймолодшим в історії
Наступним і наймолодшим прем'єр-міністром Ірландії стане Саймон Гарріс – боротьба за лідерство в його партії Fine Gael ("Фіне Гел") завершилася у неділю без висунення інших кандидатів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
37-річний Гарріс, який наразі є міністром вищої освіти Ірландії, був єдиним кандидатом на посаду лідера партії "Фіне Гел". Висування кандидатів завершилося о 13:00 за місцевим часом у неділю.
Гарріс має замінити на посту Лео Варадкара, який несподівано оголосив у середу, що йде у відставку з посади лідера "Фіне Гел" і прем'єр-міністра Ірландії.
Гарріс був фаворитом перегонів за лідерство у партії з самого початку, і багато хто підтримував політика ще до того, як розпочалося висування кандидатів.
У п'ятницю Гарріс сказав, що він "приголомшений і зворушений" підтримкою, яку отримав за останні кілька днів.
Багато хто вважає Гарріса хорошим комунікатором, особливо в соціальних мережах. Один з опонентів у парламенті якось назвав Гарріса "TikTok-прем’єром".
На початку пандемії коронавірусу Гарріс обіймав кілька міністерських посад, у тому числі міністра охорони здоров’я.
Незважаючи на те, що його роботу з подолання ковідної кризи оцінили високо, йому довелося вибачитися, коли він помилково сказав, що до Covid-19 було 18 інших коронавірусів.
Гарріс, як очікують, буде офіційно обраний наймолодшим прем’єр-міністром Ірландії на наступному засіданні парламенту 9 квітня.
Нагадаємо, 20 березня чинний глава уряду Ірландії Лео Варадкар неочікувано заявив, що залишає посаду лідера партії "Фіне Гел", а після того, як партія визначиться з наступником, піде і з посади прем'єра.
Читайте всі деталі у статті - Відставка, що шокувала Ірландію: які наслідки матиме відхід з політики прем’єра Варадкара