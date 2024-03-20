Прем’єр Ірландії несподівано йде з посади лідера партії, а згодом і прем'єра 

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про те, що залишає посаду лідера своєї партії "Фіне Гел", що призведе і до його відставки як прем'єр-міністра.

Про це він оголосив на спеціальному брифінгу повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Irish Times.

Він назвав проведений на чолі країни час "найбільш насиченим періодом у моєму житті".

"Причини моєї відставки є як особистими, так і політичними", – додав Варадкар, зазначивши, що наразі не має жодних планів на майбутнє.

Він сказав, що ніколи не буває "правильного часу", щоб піти у відставку, але зараз такий час настав як ніколи.

Варадкар залишатиметься прем’єром, доки "Фіне Гел" визначиться з новим лідером, що очікувано має відбутися на початку квітня, а після того відбудеться нове призначення прем’єра та всього уряду.

Неочікувана відставка Варадкара може серйозно дестабілізувати керівну коаліцію та потенційно призвести до дострокових виборів.

Нагадаємо, нещодавно Варадкар здійснив візит до Вашингтона і був на щорічному заході з нагоди Дня Святого Патрика в Білому домі.

Також Лео Варадкар казав, що "не може уявити" підштовхування українських біженців в Ірландії до повернення назад в Україну до завершення повномасштабної війни з Росією.