В Ирландии определили имя следующего премьера: будет самым молодым в истории

Следующим и самым молодым премьер-министром Ирландии станет Саймон Харрис – борьба за лидерство в его партии Fine Gael ("Финэ Гэл") завершилась в воскресенье без выдвижения других кандидатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

37-летний Харрис, который сейчас является министром высшего образования Ирландии, был единственным кандидатом на пост лидера партии "Финэ Гэл". Выдвижение кандидатов завершилось в 13:00 по местному времени в воскресенье.

Харрис должен заменить на посту Лео Варадкара, который неожиданно объявил в среду, что уходит в отставку с поста лидера "Финне Гэл" и премьер-министра Ирландии.

Харрис был фаворитом гонки за лидерство в партии с самого начала, и многие поддерживали политика еще до того, как началось выдвижение кандидатов.

В пятницу Харрис сказал, что он "ошеломлен и тронут" поддержкой, которую получил за последние несколько дней.

Многие считают Харриса хорошим коммуникатором, особенно в социальных сетях. Один из оппонентов в парламенте как-то назвал Харриса "TikTok-премьером".

В начале пандемии коронавируса Харрис занимал несколько министерских должностей, в том числе министра здравоохранения.

Несмотря на то, что его работу по преодолению ковидного кризиса оценили высоко, ему пришлось извиниться, когда он ошибочно сказал, что до Covid-19 было 18 других коронавирусов.

Харрис, как ожидается, будет официально избран самым молодым премьер-министром Ирландии на следующем заседании парламента 9 апреля.

Напомним, 20 марта действующий глава правительства Ирландии Лео Варадкар неожиданно заявил, что покидает пост лидера партии "Финэ Гэл", а после того, как партия определится с преемником, уйдет и с должности премьера.

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