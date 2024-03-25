Франція оголосила найвищий рівень терористичної загрози після подій у РФ

У Франції оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

Про це у Twitter (X) написав прем’єр-міністр Франції Габріель Атталь, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що відповідне рішення було ухвалено через теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосковному регіоні РФ.

Атталь поінформував, що напередодні французький президент Емманюель Макрон скликав засідання Ради національної оборони і безпеки.

"Зважаючи на те, що відповідальність за атаку (у Москві – Ред.) взяла на себе "Ісламська держава", а також на загрози, що стоять перед нашою країною, ми вирішили підняти рівень Віжипірата (національної системи оповіщення про терористичні загрози. – Ред.) до найвищого: надзвичайна загроза теракту", – підкреслив французький прем’єр.

Нагадаємо, минулої п'ятниці група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 133 людини.

Раніше у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Владіміру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".