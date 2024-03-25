Франция объявила самый высокий уровень террористической угрозы после событий в РФ

Во Франции объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

Об этом в Twitter (X) написал премьер-министр Франции Габриэль Атталь, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что соответствующее решение было принято из-за теракта в концертном зале Crocus City Hall в Москве.

Атталь сообщил, что накануне французский президент Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности.

"Учитывая то, что ответственность за атаку (в Москве – Ред.) взяло на себя "Исламское государство", а также угрозы, стоящие перед нашей страной, мы решили поднять уровень Vigipirate (национальной системы оповещения о террористических угрозах. – Ред.) до самого высокого: чрезвычайная угроза теракта", – подчеркнул французский премьер.

Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 133 человека.

Ранее в Британии, по данным СМИ, предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины.

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".