Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Владіміру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї.

Із таким закликом Кулеба виступив у неділю у своєму Twitter (Х), повідомляє "Європейська правда".

Кулеба відзначив, що Путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна "Курськ" у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської, Магнітського, Нємцова та багатьох інших критиків, а також про російських солдатів, які окуповували Крим, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну.

Це лише деякі з численних брехень у дуже, дуже довгому списку, зауважив глава МЗС.

"Путін – патологічний брехун. В тому числі і зараз, коли він відчайдушно намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, незважаючи на те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження", – наголосив міністр.

Він закликав не дозволяти Путіну та його поплічникам насадити свій обман.

"Їхня єдина мета – мотивувати якомога більше росіян загинути в їхній безглуздій і злочинній війні проти України, а також прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не лише до українців, але й до всього Заходу", – переконаний Кулеба.

Нагадаємо, Путін у суботу заявив, нібито для підозрюваних у теракті підготували "вікно" для переходу кордону з Україною.

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому 22 березня ввечері загинули щонайменше 133 людини.

Раніше німецькі політики застерегли від інструменталізації Кремлем теракту у Підмосков’ї – голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот від партії канцлера Шольца нагадав, що РФ сама є терористичною державою.

А у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.