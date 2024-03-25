Провладна партія Грузії хоче прописати в конституції "гарантії сімейних цінностей"

У Грузії провладна партія "Грузинська мрія" заявила про наміри ініціювати конституційні зміни, що стосуються сімейних цінностей.

Про це на пресконференції в офісі партії повідомив лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе, якого цитує "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

За його словами, обов'язком партії є захист конституційних прав і свобод "будь-якої людини, якого б нетрадиційного та іншого способу життя вона не дотримувалася".

"А з іншого боку, також дуже принципово ми маємо захистити сімейні цінності і наші майбутні покоління від очікуваних непоправних наслідків псевдоліберальної пропаганди", – сказав Мдінарадзе.

Він додав, що через це партія ініціюватиме конституційні поправки, "в яких будуть чітко прописані гарантії сімейних цінностей і захист неповнолітніх".

Після цього "Грузинська мрія" ініціюватиме відповідні та більш конкретні зміни в законах.

Раніше стало відомо, що "Грузинська мрія" може внести до парламенту законопроєкт, спрямований проти так званої "пропаганди ЛГБТ+", наступного тижня.

У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт з Брюсселем.