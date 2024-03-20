Влада Грузії хоче схвалити закон про захист від "ЛГБТ+ пропаганди"

Керівна партія Грузії "Грузинська мрія" може внести до парламенту законопроєкт, спрямований проти так званої "пропаганди ЛГБТ+", наступного тижня.

Про це повідомив лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе, його слова наводить проєкт SOVA, пише "Європейська правда".

29 лютого партія влади "Грузинська мрія" виступила з новою законодавчою ініціативою – вирішила "захистити суспільство від псевдоліберальної ідеології" та запобігти розповсюдженню "ЛГБТ-пропаганди", пише видання.

Опозиція вважає, що це – відверта антизахідна риторика чинної влади. Опоненти назвали документ "черговим російським законопроєктом".

Мдінарадзе зазначив, що проєкт зареєструють у парламенті наступного тижня.

"Ми чекали два тижні, ніхто не сказав про це ні слова, а якщо хтось щось і сказав, практично став на бік ЛГБТ-пропаганди. Вони не можуть розділити права і пропаганду. Законопроєкт буде готовий до кінця тижня, після цього ми його ініціюємо, зареєструємо максимум у перший день наступного тижня", – сказав Мдінарадзе.

Грузія є кандидатом на вступ до Євросоюзу й ухвалення відповідного законодавства може спричинити проблеми у відносинах Тбілісі та Брюсселя.

У минулому в Грузії зривали ЛГБТ-заходи, у зв’язку з чим дипломати ЄС в країні заявили, що це "кинуло тінь" на відносини ЄС та Грузії та образ Грузії як країни, де поважають базові права людини.

У ЄС схожу боротьбу з "ЛГБТ-пропагандою" оголосив глава угорського уряду Віктор Орбан, через що у нього виник гострий конфлікт з Брюсселем.