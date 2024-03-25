Правящая партия Грузии хочет прописать в конституции "гарантии семейных ценностей"

В Грузии правящая партия "Грузинская мечта" заявила о намерениях инициировать конституционные изменения, касающиеся семейных ценностей.

Об этом на пресс-конференции в офисе партии сообщил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе, которого цитирует "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По его словам, обязанностью партии является защита конституционных прав и свобод "любого человека, какого бы нетрадиционного и иного образа жизни он не придерживался".

"А с другой стороны, также очень принципиально мы должны защитить семейные ценности и наши будущие поколения от ожидаемых непоправимых последствий псевдолиберальной пропаганды", – сказал Мдинарадзе.

Он добавил, что из-за этого партия будет инициировать конституционные поправки, "в которых будут четко прописаны гарантии семейных ценностей и защита несовершеннолетних".

После этого "Грузинская мечта" будет инициировать соответствующие и более конкретные изменения в законах.

Ранее стало известно, что "Грузинская мечта" может внести в парламент законопроект, направленный против так называемой "пропаганды ЛГБТ+", на следующей неделе.

В прошлом в Грузии срывали ЛГБТ-мероприятия, в связи с чем дипломаты ЕС в стране заявили, что это "бросило тень" на отношения с ЕС и образ Грузии как страны, где уважают базовые права человека.

В ЕС похожую борьбу с "ЛГБТ-пропагандой" объявил глава венгерского правительства Виктор Орбан, из-за чего у него возник острый конфликт с Брюсселем.