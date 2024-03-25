За два місяці до виборів чинний президент Литви ще більше відірвався від конкурентів

Чинний литовський президент Гітанас Науседа залишається лідером в опитуваннях за менш ніж два місяці до виборів в країні і ще більше відривається від конкурентів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати опитування компанії Baltijos tyrimai, яке наводить LRT.

Так, на виборах 40,4% респондентів мають намір голосувати за Науседу. За адвоката Ігноса Вегеле готові віддати голоси 11,1% учасників опитування, а за чинну прем’єр-міністерку Інгріду Шимоніте – 9,1%.

10,1% респондентів заявили, що не знають, за кого голосувати, а 8,5% сказали, що не голосуватимуть за жодного з кандидатів.

Опитування проводилося з 22 лютого до 5 березня. Методом особистого інтерв'ю було опитано 1 021 литовця (віком від 18 років і старше). Похибка результатів опитування становить до 3,1%.

Загалом за посаду президента Литви змагатимуться 13 кандидатів.

Останні опитування свідчили, що Науседа поступово нарощує свою підтримку на президентських виборах. Зокрема, результати дослідження громадської думки компанією Spinter research на замовлення Delfi показали, що за місяць підтримка Науседи зросла на майже п’ять процентних пунктів.

Нагадаємо, Гітанас Науседа отримав попередження ЦВК після своєї пропозиції у рамках кампанії сходити на каву з виборцями, які його підтримали, обравши таких людей через лотерею. Виборча комісія попередила, що запрошення у кав’ярню можна розцінювати як пропозицію матеріальної вигоди.

Після того президент уточнив свою пропозицію, зазначивши, що зустріч пройде у неробочий час і за своє замовлення кожен заплатить сам.

Тим часом Інгріді Шимоніте довелося змінити передвиборче гасло після того, як зауважили його схожість із путінським.