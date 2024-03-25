За два месяца до выборов действующий президент Литвы еще больше оторвался от конкурентов

Действующий литовский президент Гитанас Науседа остается лидером в опросах за менее чем два месяца до выборов в стране и еще больше отрывается от конкурентов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса компании Baltijos tyrimai, которое приводит LRT.

На выборах 40,4% респондентов намерены голосовать за Науседу. За адвокаата Игноса Вегеле готовы отдать голоса 11,1% участников опроса, а за действующего премьер-министра Ингриду Шимоните – 9,1%.

10,1% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать, а 8,5% сказали, что не будут голосовать ни за одного из кандидатов.

Опрос был проведен с 22 февраля по 5 марта. Методом личного интервью было опрошено 1 021 литовца (в возрасте от 18 лет и старше). Погрешность результатов опроса составляет до 3,1%.

Всего за пост президента Литвы будут соревноваться 13 кандидатов.

Последние опросы свидетельствовали, что Науседа постепенно наращивает свою поддержку на президентских выборах. В частности, результаты исследования общественного мнения компанией Spinter research по заказу Delfi показало, что за месяц поддержка Науседы выросла почти на пять процентных пунктов.

Напомним, Гитанас Науседа получил предупреждение ЦИК после своего предложения в рамках кампании сходить на кофе с избирателями, которые его поддержали, выбрав таких людей через лотерею. Избирательная комиссия предупредила, что приглашение в кафе можно расценивать как предложение материальной выгоды.

После того президент уточнил свое предложение, отметив, что встреча пройдет в нерабочее время и за свой заказ каждый заплатит сам.

Между тем Ингриде Шимоните пришлось изменить предвыборный лозунг после того, как заметили его сходство с путинским.