Польща розмістить військову вертолітну базу недалеко від кордону з Україною

Польська влада планує створити у місті Свіднік Люблінського воєводства базу для розміщення військових гелікоптерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило Міноборони країни у Twitter (X).

За словами очільника відомства Владислава Косіняка-Камиша, відповідний лист про наміри підписали міністерство оборони, місто Люблін, Люблінське воєводство та Люблінський аеропорт.

"Ми підписали лист про наміри між міністерством оборони та містом Люблін, Люблінським воєводством та Люблінським аеропортом щодо інвестицій, запланованих польськими збройними силами – розміщенням постійної вертолітної авіабази... в Люблінському аеропорту, який обслуговуватиме Збройні сили Польщі", – зазначив він.

Раніше у ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Водночас міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.