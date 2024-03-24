У Польщі сказали, за яких умов можуть збивати російські "ракети-порушниці"

Польща збила би російську ракету, яка у ніч на неділю порушила повітряний простір країни, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в неділю сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, його слова наводить RMF FM.

Очільник Міноборони Польщі розповів, що у зв'язку із загрозою, яка виникла на території України, у Польщі були приведені в дію всі системи протиповітряної оборони та всі системи військово-повітряних сил.

За його словами, моніторинг охоплював близько десятка ракет, які прямували у напрямку Львівської області. Цей моніторинг полягав також в обміні інформацією з українською стороною, сказав міністр.

"Якби були якісь ознаки того, що цей об'єкт прямує до якоїсь цілі, розташованої на території республіки (Польщі), звичайно, він був би збитий", – заявив Косіняк-Камиш.

Оскільки таких ознак не помітили, то ракету і не збивали.

Він додав, що перебуває на зв'язку з президентом, прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, начальником Генерального штабу та оперативним командувачем Збройних сил.

Речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський розповів, що ракета рухалася зі швидкістю майже 800 км/год на висоті 400 м. Вона заглибилась приблизно на 2 км, а потім покинула територію країни.

Горишевський зазначив, що територію, над якою пролетіла ракета, не перевірятимуть, оскільки військові "на 100% впевнені", що ракета залишила Польщу.

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

Польща проінформувала про інцидент союзників по НАТО та заявила, що вимагатиме у Росії пояснень.

Попереднє порушення повітряного простору Польщі російською ракетою, запущеною в бік України, відбулося 29 грудня 2023 року. Тоді ракета перебувала на польській територій менш ніж три хвилини.