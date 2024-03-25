Глава МЗС Польщі про інцидент з ракетою РФ: Вимагатимемо пояснень, але отримаємо демагогію

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що від посла РФ вимагатимуть пояснень щодо інциденту з російською ракетою, але водночас визнав, що навряд їх вдасться отримати.

Заяву очільника польського МЗС наводить TVN24, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про виклик російського посла, він сказав, що "ми вимагатимемо пояснень, але, ймовірно, отримаємо певну демагогію".

"Сьогодні ми будемо консультуватися в канцелярії прем'єр-міністра, я також поговорю з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу (Єнсом Столтенбергом. – Ред.)", – додав Сікорський.

На запитання щодо теракту у Підмосков’ї Сікорський відповів, що "ми, звичайно, висловимо наші співчуття сім'ям жертв, але водночас ми пропонуємо, щоб замість того, щоб сіяти терор в Україні, Росія розібралась би з терором у себе вдома".

У ніч на 24 березня о 4.23 ранку відбулося порушення польського повітряного простору однією з маневрених ракет, запущених авіацією дальньої дії Росії. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі у районі села Осердув у Люблінському воєводстві. Вона перебувала там 39 секунд.

У зв'язку з інцидентом Польща оголосила про наміри викликати посла РФ і вручити йому ноту протесту.

А міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сказав, що Польща збила би російську ракету, якби були ознаки, що та прямує до якоїсь цілі на польській території.