Шведський виробник поставить НАТО протитанкові гранатомети на 60 млн євро

Шведська збройова компанія Saab отримала замовлення на протитанкові гранатомети Carl-Gustaf від Агенції НАТО з підтримки і постачання (NSPA) на суму приблизно 60 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", Saab оголосила у пресрелізі 25 березня.

Замовлення на виробництво й постачання Carl-Gustaf розміщене від імені чотирьох країн-членів НАТО в межах рамкової угоди між Saab та Агенції НАТО з підтримки і постачання. Воно передбачає також постачання боєприпасів і додаткового обладнання до систем.

Вартість замовлення становить приблизно 60 мільйонів євро, а термін дії контракту – 2024-2027 роки, уточнили в Saab.

"Для нас велика честь, що NSPA вкотре обрала нашу перевірену, надійну та ефективну систему Carl-Gustaf", – прокоментував представник шведського виробника Ґьорґен Йоханссон.

Carl-Gustaf – це універсальна переносна зброя, яка дозволяє стріляти різними типами боєприпасів. Такі протитанкові гранатомети у Швеції вже закупили 40 країн, також їх відправили Україні в межах численних пакетів військової допомоги.

Нагадаємо, в січні Північноатлантичний Альянс оголосив про контракти на закупівлю близько 220 тисяч 155-міліметрових артилерійських боєприпасів на суму 1,2 мільярда доларів.

Крім того, очікується, що військовий бюджет НАТО збільшиться на 12% до 2,03 мільярда євро у 2024 році.