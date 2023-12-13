НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%

НАТО збільшить спільні витрати оборонного альянсу в наступному році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в пресслужбі Альянсу.

Очікується, що військовий бюджет збільшиться на 12% до 2,03 мільярда євро у 2024 році. Цивільний бюджет збільшиться на 18% до трохи більше 438 мільйонів євро.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив на тому, що збільшення і розширення використання спільного фінансування НАТО дозволяє членам Альянсу більш ефективно долати спільні виклики безпеці. "Спільне фінансування демонструє солідарність і колективну волю членів Альянсу. У турбулентні часи нам це потрібно як ніколи", – сказав він.

Цивільний бюджет НАТО забезпечує кошти на персонал, операційні витрати і витрати на програми штаб-квартири НАТО і її міжнародного персоналу. Військовий бюджет покриває операційні витрати штаб-квартири Командної структури НАТО, місій і операцій в усьому світі. Третім основним елементом спільного фінансування НАТО є Програма інвестицій в безпеку НАТО, яка охоплює великі будівельні роботи і інвестиції в систему командування і управління. Граничний обсяг програми на 2024 рік становить 1,3 мільярда євро, що на 30% більше, ніж у 2023 році.

"Бюджети спільного фінансування зміцнюють НАТО, забезпечуючи основні сили і засоби, сприяючи стримуванню, обороні і оперативній сумісності, а також підтримуючи консультації і прийняття рішень на найвищому рівні.", – заявили в НАТО.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, якого називають головним претендентом на посаду нового генсека НАТО, зіштовхнувся з опором у Вашингтоні з боку конгресменів, які звинуватили Нідерланди в недостатніх витратах на оборону за його правління.