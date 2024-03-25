Шведский производитель поставит НАТО противотанковые гранатометы на 60 млн евро

Шведская оружейная компания Saab получила заказ на противотанковые гранатометы Carl-Gustaf от Агентства НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) на сумму примерно 60 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Saab объявила в пресс-релизе 25 марта.

Заказ на производство и поставку Carl-Gustaf размещен от имени четырех стран-членов НАТО в рамках рамочного соглашения между Saab и Агентства НАТО по поддержке и снабжению. Он предусматривает также поставку боеприпасов и дополнительного оборудования к системам.

Стоимость заказа составляет примерно 60 миллионов евро, а срок действия контракта – 2024-2027 годы, уточнили в Saab.

"Для нас большая честь, что NSPA в очередной раз выбрала нашу проверенную, надежную и эффективную систему Carl-Gustaf", – прокомментировал представитель шведского производителя Георген Йоханссон.

Carl-Gustaf – это универсальное переносное оружие, которое позволяет стрелять различными типами боеприпасов. Такие противотанковые гранатометы в Швеции уже закупили 40 стран, также их отправили Украине в рамках многочисленных пакетов военной помощи.

Напомним, в январе Североатлантический Альянс объявил о контрактах на закупку около 220 тысяч 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов на сумму 1,2 миллиарда долларов.

Кроме того, ожидается, что военный бюджет НАТО увеличится на 12% до 2,03 миллиарда евро в 2024 году.