Між Угорщиною та Бразилією – дипломатичний скандал через "гостювання" Болсонару в посольстві

Міністерство закордонних справ Бразилії викликало угорського посла Міклоша Халмая після публікації The New York Times про те, як у будівлі посольства два дні перебував експрезидент Жаїр Болсонару, близький соратник Віктора Орбана.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації газети Népszava.

Стверджується, що Халмай пробув близько 20 хвилин у бразильському МЗС. Місцеві ЗМІ писали, що угорський дипломат під час зустрічі "мовчав".

Також Бразилія вирішила відкликати свого посла з Угорщини, але наразі незрозуміло, чи пов’язано це з інцидентом із Жаїром Болсонару.

Сам він через адвокатів напередодні підтвердив, що два дні жив в угорському посольстві, аби "бути на зв’язку з владою дружньої країни" та поінформувати її про "політичний порядок денний двох країн".

Речник угорського МЗС Мате Пачолай заявив, що, окрім слів Болсонару та його представників, там не мають подальших коментарів у зв’язку із ситуацією.

Як напередодні повідомило NYT, посольство Угорщини в Бразилії на два дні в лютому поселило в себе колишнього бразильського президента Жаїра Болсонару після того, як правоохоронці конфіскували його паспорт у межах кримінального розслідування про спробу держперевороту.

Відомо, що експрезидент Бразилії та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є близькими друзями й зустрічались у грудні 2023 року на інавгурації президента Аргентини Хав'єра Мілея.

Більше про те, як Жаїр Болсонару позбувся влади в Бразилії, слухайте в подкасті "світ не sweet" від "Української правди".