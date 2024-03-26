Министерство иностранных дел Бразилии вызвало венгерского посла Миклоша Халмая после публикации The New York Times о том, как в здании посольства два дня находился экс-президент Жаир Болсонару, близкий соратник Виктора Орбана.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации газеты Népszava.

Утверждается, что Халмай пробыл около 20 минут в бразильском МИД. Местные СМИ писали, что венгерский дипломат во время встречи "молчал".

Также Бразилия решила отозвать своего посла из Венгрии, но пока непонятно, связано ли это с инцидентом с Болсонару.

Сам он через адвокатов накануне подтвердил, что два дня жил в венгерском посольстве, чтобы "быть на связи с властями дружественной страны" и проинформировать ее о "политической повестке дня двух стран".

Представитель венгерского МИД Мате Пачолай заявил, что, кроме слов Болсонару и его представителей, у них нет дальнейших комментариев в связи с ситуацией.

Как накануне сообщило NYT, посольство Венгрии в Бразилии на два дня в феврале поселило у себя бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, после того как правоохранители конфисковали его паспорт в рамках уголовного расследования о попытке госпереворота.

Известно, что экс-президент Бразилии и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан являются близкими друзьями и встречались в декабре 2023 года на инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея.

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