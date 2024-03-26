У Німеччині застерігають від "путінської пропаганди" про імпорт зерна з України

Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір опосередковано розкритикував фермерів із Польщі та Угорщину, які нарікають на імпорт зерна з України як нібито головну причину їхніх збитків.

Слова Оздеміра цитує телеканал ZDF, повідомляє "Європейська правда".

На думку німецького міністра, оборона України залежить і від того, щоб "не брати участь у путінській пропаганді", а проблема падіння цін на зерно в європейських країнах не пов'язана з українськими поставками.

"Для цього просто немає жодних доказів. Будь-хто, хто говорить про це, нехай підкріплює свої слова фактами і цифрами", – додав він.

Хоча Оздемір прямо не згадав цього, але ZDF зауважив, що минулого тижня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив "українське сміття" в "повільному знищенні європейських та угорських фермерів".

Фермери в Польщі вже кілька тижнів протестують проти аграрної політики ЄС та імпорту продукції з України, стверджуючи, що хочуть не допустити потрапляння дешевого українського зерна на внутрішній ринок.

Ці дискусії відбуваються на тлі обговорення в ЄС нових умов, за яких може бути продовжена ще на рік лібералізація торгівлі з Україною.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, але не затвердили її. Бельгійське головування, за даними ЗМІ, відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.