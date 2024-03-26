Фермери протестуватимуть у Брюсселі, де міністри ЄС говоритимуть і про агроімпорт з України

У вівторок фермери привезуть свої трактори до Брюсселя, у той час як міністри сільського господарства держав Євросоюзу проведуть зустріч, щоб знайти спосіб заспокоїти їх та вирішити, що ЄС робити з українським агроімпортом.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Протягом декількох тижнів розгнівані фермери блокують дороги і протестують перед урядовими установами по всій Європі, в тому числі перед штаб-квартирою ЄС в Брюсселі.

Їхні дії вже мають ефект. Європейська комісія відклала суперечливу заборону на використання добрив і запропонувала пом'якшити умови доступу до субсидій в рамках Спільної аграрної політики ЄС.

Фермери покладаються на субсидії від ЄС, щоб могти продовжувати роботу, але виплати залежать від дотримання суворих правил захисту навколишнього середовища. Єврокомісія запропонувала пом'якшити правила землекористування та сівозміни 15 березня.

Попереду тривалий процес, перш ніж запропоновані зміни будуть внесені до законодавства ЄС – Європарламент і країни-члени ЄС ще повинні узгодити поправки разом.

Іншим питанням, яке обговорюватимуть на засіданні у вівторок, є відновлення тарифів ЄС на певні види сільськогосподарського імпорту з України, такого як яйця, м'ясо птиці, кукурудза та мед.

ЄС скасував тарифи на український сільськогосподарський імпорт у 2022 році, щоб підтримати українську економіку після повномасштабного вторгнення Росії.

Але фермери в ЄС поскаржилися на різке зростання українського імпорту. Вони кажуть, що хочуть захисту від нібито недобросовісної конкуренції, оскільки українські фермери можуть виробляти продукти харчування з меншими витратами – не в останню чергу тому, що їм не потрібно дотримуватися правил ЄС.

У понеділок посли ЄС обговорювали оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, але не затвердили її. Бельгійське головування, за даними ЗМІ, відклало затвердження угоди на середу, оскільки багато країн не визначилися з позицією.

Минулої середи посли теж не змогли затвердити угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст Польща та Франція вважають недостатнім.