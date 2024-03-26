В Германии предостерегают от "путинской пропаганды" об импорте зерна из Украины

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир косвенно раскритиковал фермеров из Польши и Венгрию, которые жалуются на импорт зерна из Украины как якобы главную причину их убытков.

Слова Оздемира цитирует телеканал ZDF, сообщает "Европейская правда".

По мнению немецкого министра, оборона Украины зависит и от того, чтобы "не участвовать в путинской пропаганде", а проблема падения цен на зерно в европейских странах не связана с украинскими поставками.

"Для этого просто нет никаких доказательств. Любой, кто говорит об этом, пусть подкрепляет свои слова фактами и цифрами", – добавил он.

Хотя Оздемир прямо не упомянул этого, но ZDF отметил, что на прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил "украинский мусор" в "медленном уничтожении европейских и венгерских фермеров".

Фермеры в Польше уже несколько недель протестуют против аграрной политики ЕС и импорта продукции из Украины, утверждая, что хотят не допустить попадания дешевого украинского зерна на внутренний рынок.

Эти дискуссии происходят на фоне обсуждения в ЕС новых условий, при которых может быть продлена еще на год либерализация торговли с Украиной.

В понедельник послы ЕС обсуждали обновление и продление действия соглашения о либерализованной торговле с Украиной, но не утвердили его. Бельгийское председательство, по данным СМИ, отложило утверждение соглашения на среду, поскольку многие страны не определились с позицией.