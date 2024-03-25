ЗМІ: посли ЄС у понеділок не домовляться про умови торгівлі з Україною

Посли ЄС, які у понеділок обговорюють оновлення і продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною, не затвердять її у понеділок.

Про це повідомляє польське RMF24 з посиланням на джерела у Брюсселі, пише "Європейська правда".

Бельгійське головування нібито відклало затвердження оновленої угоди на середу, пояснивши це тим, що багато країн ще не визначилися з тим, як голосуватимуть. Головування відтак вирішило дати їм додатковий час, щоб фіналізувати позицію.

Бельгійське головування не хотіло б додаткових змін у теперішню редакцію тексту, оскільки це потребувало би додаткових перемовин з Європарламентом, а це загрожує тим, що процес не буде завершено вчасно.

З огляду на наближення європейських виборів зустрічі комітетів Європарламенту вже не проводяться, а останні дві пленарні сесії будуть вже у квітні. Оновлену угоду потрібно затвердити найпізніше 5 червня, коли спливає термін дії теперішньої.

Водночас французькі дипломати нібито кажуть, що відкладення означає, що "перемовини ще тривають" і зміни у текст можливі. Франція, як і Польща, хотіла би більшого "референтного періоду", до якого будуть прив’язані ліміти на обсяги імпорту певних видів агропродукції з України. Також у Парижі хочуть додати до цього списку деякі інші види продукції. Позицію Польщі та Франції нібито почали підтримувати більша кількість країн, і не лише найближчі сусіди України, а також Італія, Австрія, Хорватія і Словенія.

Німеччина та Нідерланди нібито виступають проти, аргументуючи, що таким чином Україні, і так залежну від міжнародної допомоги, залишають менше можливостей самостійно наповнювати свій бюджет.

Минулої середи посли не змогли затвердити оновлену угоду, оскільки узгоджений з Європарламентом текст угоди Польща та Франція вважають недостатнім.