У Держдепі США відповіли, як ставляться до ударів України по російських НПЗ

У Державному департаменті США прокоментували українські удари по нафтопереробних заводах на території Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу заявив речник Держдепу Метью Міллер.

У Міллера спитали про статтю Financial Times, яка з посиланням на джерела писала, що США нібито закликали Україну не атакувати російські НПЗ.

Представник Держдепу відмовився коментувати, чи були такі розмови між представниками США та України, однак зазначив, що Вашингтон не підтримує удари по об’єктах на території РФ.

"Наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо Україну у завданні ударів за межами її власної території", – зазначив він.

За словами Міллера, цю позицію США "чітко роз'яснили українському уряду, тому це не те, про що вони не знали б".

Минулого тижня Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Коментуючи цю публікацію, віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина сказала, що підхід, пов'язаний з ударами по ворожих НПЗ, вважався б правильним за стандартами НАТО.

Водночас глава МЗС Дмитро Кулеба не підтвердив цю інформацію, однак у відповідь на запитання, чи відчуває він іноді, що західні союзники хочуть, щоб Україна воювала зі зв'язаною за спиною рукою, відповів: "Так, відчуваю".