В Госдепе США ответили, как относятся к ударам Украины по российским НПЗ

В Государственном департаменте США прокомментировали украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

У Миллера спросили о статье Financial Times, которая со ссылкой на источники писала, что США якобы призвали Украину не атаковать российские НПЗ.

Представитель Госдепа отказался комментировать, были ли такие разговоры между представителями США и Украины, однако отметил, что Вашингтон не поддерживает удары по объектам на территории РФ.

"Наша позиция с самого начала этой войны всегда заключалась в том, что мы не поощряем и не поддерживаем Украину в нанесении ударов за пределами ее собственной территории", – отметил он.

По словам Миллера, эту позицию США "четко разъяснили украинскому правительству, поэтому это не то, о чем они не знали бы".

На прошлой неделе Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

Комментируя эту публикацию, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сказала, что подход, связанный с ударами по вражеским НПЗ, считался бы правильным по стандартам НАТО.

Глава МИД Дмитрий Кулеба не подтвердил эту информацию, однако в ответ на вопрос, чувствует ли он иногда, что западные союзники хотят, чтобы Украина воевала со связанными за спиной руками, ответил: "Да, чувствую".