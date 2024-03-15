Глава МЗС Литви: Стратегічна невизначеність від Макрона має більше шансів стримати Путіна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав заяви президента Франції Емманюеля Макрона, в яких він не виключив відправлення західних військ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

За його словами, є куди більше шансів, що президента РФ Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.

We tried to get Putin to de-escalate by putting limits on how much we help Ukraine. This obviously hasn't worked. Putin is much more likely to be deterred by @EmmanuelMacron's strategic ambiguity and clearly defined goal of defeating Russia. March 14, 2024

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало", – зазначив Ландсбергіс.

Напередодні Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.