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Глава МЗС Литви: Стратегічна невизначеність від Макрона має більше шансів стримати Путіна

П'ятниця, 15 березня 2024, 13:12

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав заяви президента Франції Емманюеля Макрона, в яких він не виключив відправлення західних військ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

За його словами, є куди більше шансів, що президента РФ Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.

"Ми намагалися змусити Путіна піти на деескалацію, обмеживши обсяги допомоги Україні. Очевидно, що це не спрацювало", – зазначив Ландсбергіс.

Напередодні Макрон, коментуючи порушену ним ідею відправлення західних військ в Україну, наголосив, що у разі втілення такого сценарію французькі сили не будуть іти в наступ проти РФ.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон раніше заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Детальніше про це – у статті: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну.

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