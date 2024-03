Глава МЗС Литви: Стратегічна невизначеність від Макрона має більше шансів стримати Путіна

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтримав заяви президента Франції Емманюеля Макрона, в яких він не виключив відправлення західних військ в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Twitter (X).

За його словами, є куди більше шансів, що президента РФ Владіміра Путіна стримає стратегічна невизначеність Макрона та його чітко визначена мета – перемогти Росію.

We tried to get Putin to de-escalate by putting limits on how much we help Ukraine. This obviously hasn't worked. Putin is much more likely to be deterred by @EmmanuelMacron's strategic ambiguity and clearly defined goal of defeating Russia.