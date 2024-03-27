Британия не могла воевать с Россией более двух месяцев, поскольку ей бы не хватило необходимых ресурсов.

Об этом заявил заместитель начальника британского штаба обороны генерал-лейтенант Роб Магован, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Магован сказал об этом, выступая перед членами комитета по обороне Палаты общин.

"Мы очень четко заявили, что сумма денег, которую мы сейчас тратим на боеприпасы... которая значительна... во всех сферах не отвечает угрозам, с которыми мы сталкиваемся", – заявил он.

"Нам нужно тратить больше денег на то, что мы называем интегрированной противоракетной обороной", – добавил Магован.

Когда Марк Франсуа, бывший младший министр обороны сказал, что Великобритания "не могла бы сражаться с Путиным более двух месяцев в полномасштабной войне, потому что у нас нет боеприпасов и запасов оборудования", Магован согласился с ним и признал, что это правда.

Заявление Магована последовало после того, как министр обороны Грант Шаппс сказал депутатам, что он просил главу правительства Риши Сунака и министра финансов Джереми Ханта выделить больше денег на оборону в последнем бюджете, но не смог этого обеспечить.

Шаппс добавил, что любой потенциальный конфликт будет происходить при участии союзников Лондона по НАТО, которые могут коллективно превзойти Россию.

"Для людей, которые наблюдают и слышат, что Соединенное Королевство не готово к войне с Россией, важно понимать, что поскольку мы в НАТО и существует статья 5, мы никогда не будем в такой ситуации", – заверил Шаппс, имея в виду, что Британия не будет воевать с РФ наедине.

Напомним, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем считает, что страны НАТО должны стремиться создать больше "стратегических трудностей", чтобы обуздать поведение России.

А его литовский коллега допустил, что главу Кремля Владимира Путина сдержит стратегическая неопределенность президента Франции Макрона и его четко определенная цель – победить Россию.