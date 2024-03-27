У Німеччині в серйозній аварії Flixbus загинули п’ятеро людей

Щонайменше п'ятеро людей загинули в аварії за участю міжміського автобуса Flixbus поблизу німецького міста Лейпциг.

Про це повідомила поліція землі Саксонія на сході Німеччини, пише "Європейська правда" з посиланням на німецьке видання Bild.

У район аварії прибули кілька рятувальних гелікоптерів і численні машини швидкої допомоги, а автомагістраль, де сталась ДТП, перекрили в обох напрямках. На місці аварії встановили намет для слідчих.

фото: DPA

"П'ятеро людей загинули в аварії", – повідомив виданню речник поліції Олаф Гоппе.

Автобус Flixbus їхав у напрямку Мюнхена та мав зробити зупинку в Лейпцигу близько 10 години ранку, але не доїхав.

Незадовго до прибуття автобус з невідомих причин з'їхав з дороги, в'їхав у групу дерев і перекинувся. Пасажирів і екіпаж викинуло з їхніх місць, а автобус отримав серйозні пошкодження.

фото: bild

Окрім 5 загиблих, є кілька травмованих, у тому числі серйозно. Поліція поки не може назвати точну кількість постраждалих.

Серйозна аварія Flixbus, що сталась у середу, не перша на цій ділянці автомагістралі. У травні 2019 року подібна аварія відбулась приблизно за 15 кілометрів на південь на трасі A9. Тоді автобус теж перекинувся.

Нагадаємо, у січні у Бельгії зупинили автобус Flixbus через потенційних "терористів" на борту.