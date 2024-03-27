В Германии в серьезной аварии Flixbus погибли пять человек

По меньшей мере пять человек погибли в аварии с участием междугороднего автобуса Flixbus вблизи немецкого города Лейпциг.

Об этом сообщила полиция земли Саксония на востоке Германии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на немецкое издание Bild.

В район аварии прибыли несколько спасательных вертолетов и многочисленные машины скорой помощи, а автомагистраль, где произошло ДТП, перекрыли в обоих направлениях. На месте аварии установили палатку для следователей.

фото: DPA

"Пять человек погибли в аварии", – сообщил изданию представитель полиции Олаф Гоппе.

Автобус Flixbus ехал в направлении Мюнхена и должен был сделать остановку в Лейпциге около 10 часов утра, но не доехал.

Незадолго до прибытия автобус по неизвестным причинам съехал с дороги, въехал в группу деревьев и перевернулся. Пассажиров и экипаж выбросило с их мест, а автобус получил серьезные повреждения.

фото: bild

Кроме пяти погибших, есть несколько травмированных, в том числе серьезно. Полиция пока не может назвать точное количество пострадавших.

Серьезная авария Flixbus, произошедшая в среду, не первая на этом участке автомагистрали. В мае 2019 года подобная авария произошла примерно в 15 километрах к югу на трассе A9. Тогда автобус тоже перевернулся.

Напомним, в январе в Бельгии остановили автобус Flixbus из-за потенциальных "террористов" на борту.