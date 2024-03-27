У французькому містечку здійнявся скандал після рішення про відстріл голубів на кладовищі

У французькому містечку Блуа, що в північній частині країни, піднявся скандал після організації мерією відстрілу голубів та шпаків на кладовищі з аргументом, що птахи своїм послідом псують надгробки.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Про рішення стало відомо після того, як місцеві мешканці 25 березня почули з кладовища постріли та побачили на замкнених воротах пояснення "Увага, йде полювання". Як пояснили, мисливці за розпорядженням мерії відстрілюють голубів-припутнів та шпаків на території кладовища, тому що птахи своїм послідом постійно забруднюють надгробки і це "не дозволяє забезпечити належну повагу померлим".

Один з таких свідків негайно повідомив місцеву асоціацію із захисту диких тварин, яка надала ситуації масштабного розголосу.

Зоозахисники обурилися, що у мерії вирішили "вбивати живих, щоб краще поважати померлих".

"Полювання на живі цілі прямо посеред міста – це справді шокуюче. Більш того, починається сезон гніздування, і зараз він настає раніше через зміни клімату", – наголосив речник організації Річард Голдинг.

Як з’ясувалося, виявлений епізод відстрілу був вже не першим. Останні два, призначені на цей тиждень, мерія скасувала, "щоб прояснити обставини".

У мерії заявили, що подібні заходи проводяться вже не перший рік і птахів відстрілювали так само у 2022 і 2023 роках, та що на такий радикальний крок пішли після того, як не спрацювали багато інших заходів відлякування пернатих, як шумовий фон і голоси хижих птахів. "Ми спробували вже все. Але голуби все одно повертаються через кілька тижнів. Їх тим більш складно прогнати, якщо це птах, який тут народився або повертається гніздуватися", – пояснили в міській адміністрації.

За їхніми словами, вирішувати питання з голубами почали після скарг родин, чиї близькі поховані на цьому кладовищі.

Асоціація зоозахисників ще не зверталася до суду через цей випадок, але вважає, що відстріл вийде зупинити, оскільки вони вже мали позитивні прецеденти у кількох інших схожих випадках.

Нагадаємо, нещодавно суд у Нідерландах дозволив відстрілювати вовків, які можуть становити небезпеку для суспільства, з пейнтбольних рушниць.

В Італії минулого року дозволили відстрілювати диких кабанів з вогнепальної і холодної зброї через те, що популяція стала дуже великою і почала створювати проблеми для місцевих мешканців.