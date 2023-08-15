Уряд Італії б'є на сполох через навалу диких кабанів на міста

Через нашестя диких кабанів уряд Італії наказав їх відстрілювати, в тому числі з використанням луків і стріл, і дозволив потім з'їсти вбити тварин.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує ANSA.

Повідомляють, що зграя з 20 кабанів розгулювала навколо житлових будинків на околицях міста Катандзаро на півдні Італії, через що член ради з охорони довкілля Джорджо Аркурі закликав до "відповідних заходів, щоб зупинити це явище".

Водночас фермерська група Coldiretti провела кампанію проти того, що вона називає "повномасштабним вторгненням" кабанів, яке вже завдало шкоди посівам.

Раніше повідомлялося, що низка експертиз таємничої дикої тварини, яка розгулювала в місті Кляйнмахнов на південних околицях німецького Берліна, підтвердила, що вона була не левицею, а насправді диким кабаном.

Про те, що таємнича тварина, найімовірніше, є диким кабаном, почали говорити ще наприкінці минулого тижня після аналізу відео. Влада Кляйнмахнова додатково замовила експертизу слідів, а також фекалій і зразків шерсті.

Перше повідомлення про загадкового хижака надійшло з передмістя німецької столиці в середині липня. Дещо розмитий ролик, на якому було видно левицю в кущах, швидко набрало популярності в Інтернеті. Інші свідки нібито зняли на відео, як хижачка переслідує і вбиває дикого кабана.

Влада спершу визнала відео достовірним і розпочала широкомасштабну операцію, а також закликала місцевих жителів бути обережними і уникати прилеглих лісів.