Во французском городке поднялся скандал после решения об отстреле голубей на кладбище
Во французском городке Блуа, что в северной части страны, поднялся скандал после организации мэрией отстрела голубей и скворцов на кладбище с аргументом, что птицы своим пометом портят надгробия.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
О решении стало известно после того, как местные жители 25 марта услышали с кладбища выстрелы и увидели на запертых воротах объяснение "Внимание, идет охота". Как объяснили, охотники по распоряжению мэрии отстреливают голубей и скворцов на территории кладбища, потому что птицы своим пометом постоянно загрязняют надгробия и это "не позволяет обеспечить должное уважение умершим".
Один из таких свидетелей немедленно сообщил местной ассоциации по защите диких животных, которая придала ситуации масштабную огласку.
Tuer les vivants pour mieux respecter les morts... Telle est la consternante politique de destruction menée par @villedeblois ! #chassencours @OuestFrance @lanouvellerep_ @rcf_loiretcher pic.twitter.com/NhOlVLN6pS– ASPAS (@ASPASnature) March 25, 2024
Зоозащитники возмутились, что в мэрии решили "убивать живых, чтобы лучше уважать умерших".
"Охота на живые цели прямо посреди города – это действительно шокирующе. Более того, начинается сезон гнездования, и сейчас он наступает раньше из-за изменений климата", – отметил представитель организации Ричард Холдинг.
Как выяснилось, обнаруженный эпизод отстрела был уже не первым. Последние два, назначенные на эту неделю, мэрия отменила, "чтобы прояснить обстоятельства".
В мэрии заявили, что подобные мероприятия проводятся уже не первый год и птиц отстреливали так же в 2022 и 2023 годах, и что на такой радикальный шаг пошли после того, как не сработали многие другие меры отпугивания пернатых, как шумовой фон и голоса хищных птиц. "Мы попробовали уже все. Но голуби все равно возвращаются через несколько недель. Их тем более сложно прогнать, если это птица, которая здесь родилась или возвращается гнездиться", – пояснили в городской администрации.
По их словам, решать вопрос с голубями начали после жалоб семей, чьи близкие похоронены на этом кладбище.
Ассоциация зоозащитников еще не обращалась в суд из-за этого случая, но считает, что отстрел получится остановить, поскольку они уже имели положительные прецеденты в нескольких других похожих случаях.
Напомним, недавно суд в Нидерландах разрешил отстреливать волков, которые могут представлять опасность для общества, из пейнтбольных ружей.
В Италии в прошлом году разрешили отстреливать диких кабанов из огнестрельного и холодного оружия из-за того, что популяция стала очень большой и начала создавать проблемы для местных жителей.