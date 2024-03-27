Во французском городке поднялся скандал после решения об отстреле голубей на кладбище

Во французском городке Блуа, что в северной части страны, поднялся скандал после организации мэрией отстрела голубей и скворцов на кладбище с аргументом, что птицы своим пометом портят надгробия.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

О решении стало известно после того, как местные жители 25 марта услышали с кладбища выстрелы и увидели на запертых воротах объяснение "Внимание, идет охота". Как объяснили, охотники по распоряжению мэрии отстреливают голубей и скворцов на территории кладбища, потому что птицы своим пометом постоянно загрязняют надгробия и это "не позволяет обеспечить должное уважение умершим".

Один из таких свидетелей немедленно сообщил местной ассоциации по защите диких животных, которая придала ситуации масштабную огласку.

Зоозащитники возмутились, что в мэрии решили "убивать живых, чтобы лучше уважать умерших".

"Охота на живые цели прямо посреди города – это действительно шокирующе. Более того, начинается сезон гнездования, и сейчас он наступает раньше из-за изменений климата", – отметил представитель организации Ричард Холдинг.

Как выяснилось, обнаруженный эпизод отстрела был уже не первым. Последние два, назначенные на эту неделю, мэрия отменила, "чтобы прояснить обстоятельства".

В мэрии заявили, что подобные мероприятия проводятся уже не первый год и птиц отстреливали так же в 2022 и 2023 годах, и что на такой радикальный шаг пошли после того, как не сработали многие другие меры отпугивания пернатых, как шумовой фон и голоса хищных птиц. "Мы попробовали уже все. Но голуби все равно возвращаются через несколько недель. Их тем более сложно прогнать, если это птица, которая здесь родилась или возвращается гнездиться", – пояснили в городской администрации.

По их словам, решать вопрос с голубями начали после жалоб семей, чьи близкие похоронены на этом кладбище.

Ассоциация зоозащитников еще не обращалась в суд из-за этого случая, но считает, что отстрел получится остановить, поскольку они уже имели положительные прецеденты в нескольких других похожих случаях.

Напомним, недавно суд в Нидерландах разрешил отстреливать волков, которые могут представлять опасность для общества, из пейнтбольных ружей.

В Италии в прошлом году разрешили отстреливать диких кабанов из огнестрельного и холодного оружия из-за того, что популяция стала очень большой и начала создавать проблемы для местных жителей.