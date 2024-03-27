Косово наблизилося до вступу в Раду Європи, ПАРЄ голосуватиме вже у квітні

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи на засіданні в Парижі 27 березня рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба ПАРЄ.

На підтримку консультативного висновку Парламентської асамблеї РЄ про членство Косова висловився 31 член політичного комітету, проти проголосували чотири (двоє представників Сербії та по одному – Чорногорії та Північної Македонії), один представник Греції утримався.

Наступним кроком у процедурі стане винесення питання на голосування на квітневій сесії ПАРЄ. Власне голосування очікується 18 квітня, після чого питання передається до Комітету міністрів Ради Європи.

Для членства Косова в РЄ потрібні голоси двох третин членів Комітету.

Нагадаємо, частково визнане Косово подало заявку на членство в Раді Європи у травні 2022 року, скориставшись можливістю, що з'явилася після того, як Росію виключили з цієї організації.

У квітні 2023-го Комітет міністрів РЄ двома третинами голосів підтримав заявку Косова, запустивши формальну процедуру членства. (Детальніше про це читайте в архівному матеріалі "Європейської правди".)

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.